На рынке электроэнергии – неожиданный рекорд цен: совпали несколько неблагоприятных факторов

В Литве оптовая часовая стоимость электроэнергии на короткое время превысила 2100 евро за МВт/ч, оператор объясняет этот исторический скачок совпадением факторов, которые ограничивают спрос. Участники рынка утверждают, что подобные скачки цен возможны и в будущем.

Компания Litgrid в четверг указала Delfi, что один из факторов – ограничения на пропуск электричества в регионе.

"Сегодня в течение часа – с 18 до 19 ч. по литовскому времени – моментальный скачок цены в Литве и в Латвии был обусловлен несколькими факторами: ограничения на пропуск электричества из Эстонии в Латвию, из Швеции в Литву и из Польши в Литву", – сказано в комментарии. Еще один фактор – в 18 ч. в Литве значительно сокращаются поступления возобновляющихся энергоресурсов – не бывает сильного ветра и солнца.

"Третий фактор – ограниченная местная генерация в Латвии: не работают две рижские станции. В Литве в это время работают 7 и 9 блоки литовской электростанции (они используют газ)", – указал оператор.

Litgrid отмечает, что эта цена самая высокая из фиксированных в Литве.

"Она была обусловлена общностью ряда факторов, которые не формируют тенденцию. Такая цена держалась один час, с 19 ч. вернулась к стандартному показателю", – подчеркивает оператор.

На вопрос, может ли такое повториться, Litgrid отметила, что сейчас Европа живет в напряженный в энергетическом плане период – из-за высокой температуры в странах ограничено производство электроэнергии и пропускная способность, а затянувшийся кризис вызвал рост цен на газ.

Несмотря на то, что у Литвы есть свой терминал СПГ, цену на этот ресурс формирует рынок и масштабы потребностей в газе.

Глава Elektrum Lietuva Мартинас Гига сказал, что такие скачки могут повторяться.

"Не хочу быть плохим пророком, но у нас такие плохие ситуации будут случаться чаще", – сказал он.

Гига заметил, что цены растут и без того, а технические моменты их увеличивают еще больше. Такой же эффект могут иметь холода.

"Какова причина кратковременного скачка цен? Тут я на месте Litgrid тщательно проанализировал бы ситуацию. Но одна причина очевидна. Рынок не работает. 99% потребителей сегодня с 18 ч. не снизят потребление, поскольку платят за электричество фиксированную цену, которая зависит от средней цены за месяц. Эти потребители не получают сигналы о таком скачке. Они не реагируют на изменение цен. Даже на такое значительное. Спрос негибок в отношении цены, вот цена и поднимается до космических высот", – писал в фейсбуке президент Литовской энергетической конфедерации возобновляющихся ресурсов Мартинас Нагявичюс.

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