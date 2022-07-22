Синоптики сообщают о переменах: снова возвращаются дожди

В пятницу погоду еще обусловит антициклон. Ожидается малооблачная погода. Однако поздно вечером на запад страны придет холодный атмосферный фронт, там ожидаются небольшие дожди. Местами прогнозируют грозы. Во время грозы ветер усилится до 15–17 м/с.

Днем воздух прогреется до 28–33 градусов, правда, у моря из-за ветра будет всего 24–26 градусов.

В субботу ночью фронт пройдет над страной. Облаков станет больше. Во многих районах прогнозируют дожди с грозами. Утром будет 14–19 градусов.

В субботу днем на большей части территории страны, в основном на востоке, пройдут кратковременные ливни. Местами возможны грозы. В субботу будет тепло. Воздух прогреется до 24–29, у моря до 21–23 градусов.

В воскресенье ночью недалеко от Литвы пройдет небольшой центр циклона. На западе ожидаются кратковременные дожди, на востоке дожди будут затяжными. Местами пройдут грозы. Утром будет 13-18 градусов тепла.

В воскресенье днем во многих местах пройдут дожди, местами сильные. На этот раз на востоке ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днем будет всего 18–23 градусов тепла.

По нынешним данным, новая неделя начнется с более теплой и сухой погоды. Небольшие дожди пройдут лишь местами, понемногу станет теплее.

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