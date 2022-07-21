Глава МИД: Литва отчаянно не стремится нормализовать отношения с Китаем, интерес должен быть взаимным

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что для улучшения натянутых отношений между Литвой и Китаем с Еврокомиссией, которая выступает посредником в этом процессе, постоянно проводятся консультации о дальнейших дипломатических шагах.

Однако министр отмечает, что для достижения значительного дипломатического прогресса между Вильнюсом и Пекином обе страны должны демонстрировать стремление к улучшению отношений.

"Интерес к толчку должен быть взаимным. Со стороны Литвы нет какого-то большого отчаяния вернуться к нормализации дипломатических отношений любой ценой. Когда обе стороны решат, возможно, с помощью Еврокомиссии, что нормализация необходима обеим сторонам, я думаю, это и будет достигнуто", - в среду в Сейме, отвечая на вопросы журналистов, сказал Г. Ландсбергис.

Министр акцентирует, что, несмотря на дипломатическую напряженность, литовские компании, по его словам, не сталкиваются со сложностями при импорте продукции из Китая.

"Не знаю, стоит ли здесь оценивать позитивно, но у литовских компаний действительно есть большие возможности привозить все товары из Китая. Импорт увеличивается. Необязательно это очень радостная вещь. Потому что это не обязательно помогает торговому балансу", - сказал он.

В целом, по словам министра, экономические последствия дипломатических трений между Вильнюсом и Пекином были незначительными. Литва, по его словам, даже открыла для себя новые, более надежные рынки в Азии.

"Между тем, наш экспорт показал отличные результаты в первом полугодии этого года. Также в азиатском регионе. Мы видим, что растем во всех сферах, секторах и во многих странах. Даже если и были какие-то потери, которые были относительно очень небольшими, то они уже практически все покрываются новыми рынками", - заверил Г. Ландсбергис.

По последним данным Департамента статистики, в мае из Литвы было экспортировано товаров на 3,46 млрд. евро. Покупателям литовских товаров за рубежом было экспортировано на 2,11 млрд. евро. По данным департамента, сравнивая январь-май 2022 г. с тем же периодом 2021 г., экспорт увеличился на 29,5 проц.

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