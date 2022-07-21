Спецэфир Delfi: Тихон Дзядко о возвращении "Дождя", Саулюс Чаплинскас о скачке коронавируса

Уровень заболеваемости коронавирусом растет во всей Европе. Литва не является исключением. Но правительство пока не планирует вводить ограничения или какие-то требования. В то же время Франция, Италия и Испания уже предпринимают жесткие ограничения: обязательные маски, управление потоками в помещении.

Стоит ли переходить к строгим мерам или уповать на сознательность населения, чем опасны новые подвиды коронавируса, ждать ли новых типов вакцин, что происходит с тестированием? Эти вопросы обсуждаем с вирусологом, профессором Саулюсом Чаплинскасом.

В понедельник после четырехмесячного перерыва возобновил свою работу телеканал "Дождь". О первых днях работы после вынужденного молчания, целях, ожиданиях и аудитории говорим с главным редактором канала и его ведущим Тихоном Дзядко.

Ведущие выпуска Анжела Бубеляк и Ангелина Гудкова

Начало трансляции в 13.00

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