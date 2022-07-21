Министр: несмотря на использование мазута, отопление в Вильнюсе подорожает

В ближайшем отопительном сезоне Вильнюс намеревается использовать мазут, в результате отопление подорожает из-за увеличения налога на загрязнение окружающей среды, отметил министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас. По его словам, разрешения на загрязнения подорожают примерно на 40%.

"Система работает так: Брюссель сказал, что те, кто жжет ископаемое топливо – газ, уголь, мазут, дизельное топливо, если мощность оборудования больше 20 МВт, а в Вильнюсе больше, – должны покупать квоты, разрешения на загрязнения. Мазут на 42% больше загрязняет окружающую среду, чем газ, поэтому разрешения будут на 40% дороже", – сказал Žinių radijas Гентвилас.

Он не мог сказать, сколько дополнительно разрешений придется покупать "Вильнюсским теплосетям", если они будут использовать мазут.

"У литовских компаний есть бесплатные квоты, если они превышают их, то должны покупать разрешения на европейской бирже. Я не знаю, сколько у них есть бесплатных квот", – сказал министр.

Он считает, что с точки зрения охраны природы это не будет большой трагедией, сейчас мазут также используют, но в небольшом количестве.

Гентвилас напомнил, что использование большого количества газа - проблема только в Вильнюсе – другие города уже избавились от этой зависимости. Он надеется, что в следующем году в Вильнюсе начнет действовать когенерационная электростанция, которая избавит столицу от газовой зависимости.

"Это временный кошмар – будут сны, пропотеем мазутом, а в апреле следующего года, надеемся, в Вильнюсе начнут использовать биотопливо", – сказал Гентвилас.

Напомним, что 20 июля правительство разрешило муниципальным компаниям использовать для отопления мазут и дизельное топливо, чтобы снизить зависимость от газа.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!