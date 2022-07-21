Работа до 72 лет, маленькие пенсии и большие налоги: что ждет Литву, если ничего не делать

Если Литва ничего не предпримет, то и без того маленькие пенсии в будущем станут еще меньше, если сравнивать с зарплатами. Поэтому Литву ждет вызов, пишет TV3.

Чтобы соотношение зарплат и пенсий сохранилось, пенсионный возраст в Литве надо повысить до 72 лет или же надо повышать взносы в "Содру". Кроме того, надо менять нынешний порядок, чтобы жители не могли выходить на пенсию досрочно.

Соцмин утверждает, что продолжительность жизни в Литве не растет быстрее, чем время выхода на пенсию. С 2026 г. на пенсию в Литве будем выходить в 65 лет.

Однако, откуда потом брать деньги на пенсии большого числа людей, министерство не знает или не говорит.

Госконтроль недавно представил отчет по исследованию пенсионной системы. В нем обсуждается и досрочный выход на пенсию.

С 2021 г. изменили условия досрочного выхода на пенсию, поэтому пенсию меньше снижают – на 0,32% (было 0,4%), и не снижают людям, которые много лет работали на одном месте, если стаж у них не меньше 40 лет, а досрочную пенсию они будут получать не больше 3 лет. В результате в несколько раз увеличилось число получателей таких досрочных пенсий.

В ходе выяснения ситуации, стало известно, что досрочно на пенсию обычно выходят жители регионов, где нет работы, эти люди обычно выполняли неквалифицированную работу, получали небольшую зарплату.

Пенсии людей, проработавших меньше 40 лет, становятся еще меньше, такие люди обречены на нищету.

"Ученые считают, что таким людям надо оставить возможность выходить на пенсию досрочно", – сказано в отчете Госконтроля.

Однако Госконтроль отмечает, что согласно позиции ЕК, надо ограничивать возможность досрочного выхода на пенсию по объективным причинам, надо ввести всеобщее право на работу на пенсии и ввести гибкую пенсионную систему.

По данным ЕК, если не будет реформ, по мере роста числа пенсионеров придется снижать пенсии и увеличивать содровские налоги.



Чтобы решить эту проблему, надо делать так, чтобы люди работали и после 65 лет, и численное соотношение людей старше 65 лет и 20–64 лет осталось прежним. По данным ЕК, чтобы сохранить такую пропорцию с 2020 до 2040 гг., пенсионный возраст в Литве надо поднять до 72 лет.

Соцмин не придает особого значения отчету Госконтроля и выводам его ученых относительно того, что люди, которые выходят на пенсию досрочно, обречены на нищету.

Соцмин напоминает, что возможность досрочного выхода на пенсию в Литве появилась в 2004 г. Это было решением в помощь безработным (некоторые люди перед пенсией не могли найти работу). Досрочная пенсия - выбор самого человека, отмечает Соцмин. По его данным, многих отпугивает тот факт, что, выбрав досрочную пенсию, человек потом все время получает меньшую пенсию. По этой причине досрочно на пенсию выходят немногие люди (6000-7000).

Соцмин отметил, что в ближайшее время не планируют менять порядок назначения досрочной пенсии.

По данным министерства, указанный ЕК возрастной порог в 72 года показывает лишь, что в 2040 г. люди должны оставаться трудоспособными до 72 лет, но нагрузка на пенсионную систему не увеличится.

"В Литве приняты меры для снижения давления на пенсионную систему в будущем. До 2026 г. все еще повышается пенсионный возраст. Пока продолжительность жизни людей на пенсии значительно не увеличивается, не растет быстрее, чем пенсионный возраст. Пенсионные реформы последнего времени направлены на укрепления пенсионного накопления в фондах второй ступени, это также увеличит доходы будущих пенсионеров", – обобщил Соцмин.

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