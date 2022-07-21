В магазинах нет одного товара: неблагоприятная ситуация сложилась из-за войны

Во многих литовских магазинах сейчас нельзя купить средство для удаления накипи. Представитель компании Higėja Вайда Повилайтите сказала, что из-за войны пришлось на какое-то время остановить производство этого товара, поскольку большую часть сырья привозили из России.

"Чтобы полностью расторгнуть связи с Россией и Беларусью, мы делали все возможное, искали альтернативу в других странах. В других странах сырье стоит намного дороже, это повлияет на цену продукта", – сказала она.

Некоторые распространители продукции Higėja уже предлагают альтернативу – средство для удаления накипи Ūla.

"Поставщик нас информировал, что временно останавливается производство из-за нехватки сырья. Мы надеемся, что поставки этого товара возобновятся в августе. Сейчас можно приобрести альтернативу - Ūla. Приносим покупателям извинения за доставленные неудобства", – сказала представитель Maximа Эрнеста Дапкене.

Торговая сеть Iki альтернативу этому товару пока не нашла, об этом сказала представитель сети Вайда Будрене.

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите указала, что у них в постоянном ассортименте вообще нет такого товара.

"Мы предлагаем его во время специальных тематических недель или во время "Фестиваля чистоты", – сказала она.

Пресс-секретарь Norfа Дарюс Рилишкис заметил, что у них есть такой товар двух производителей. "Одним словом, он у нас есть", – сказал Рилишкис.

Представители Rimi на запрос Delfi об этом товаре не ответили.

Представитель Higėja рассказала, что в середине августа их товар "средство для удаления накипи" (100 г) должно вернуться на прилавки.

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