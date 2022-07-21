Беженцы из Украины покидают Литву: причина простая

Представители организаций, которые опекают беженцев из Украины, отмечают, что в последнее время украинцы чаще ищут не жилье, а возможность вернуться на родину, сообщает LNK. Из Литвы уже уехало несколько тысяч украинцев.

Татьяна из Харькова приехала в Литву месяц назад. "В начале войны ситуация была сложная, было страшно, давила неизвестность. Когда освободили, я поехала домой, чтобы довести до конца дела. Сейчас ситуация не такая и плохая, но в городе еще стреляют", – сказала LNK Татьяна.

Она работает в турагентстве и планирует остаться в Вильнюсе. Количество жителей в Харькове, по ее словам, сократилось на 40%, кафе и магазины не работают.

"Грустно, идешь по парку и видишь, что его обстреляли", – сказала украинка.

Несколько месяцев в Литве живут и Ольга с Присилией. Обе они пережили настоящий кошмар.

"В нашем городе в самом начале стреляли, потом мы 10 дней сидели дома, все время выли сирены, слышались предупреждения. Мы с детьми бегали в подвал. Тогда решили увезти детей", – сказала LNK Ольга.

Присилия сказала, что харьковчане привыкли к обстрелам, но в городе все равно опасно. "Бомбят сильно, особенно по ночам", – сказала она.

Обе женщины хотели бы вернуться в Украину, но до конца войны они останутся в Вильнюсе.

"Военных действий там нет, но время от времени прилетают ракеты. У меня маленькие дети, я бы не хотела, чтобы они это видели", – сказала Ольга.

Присилия сказала, что ей нравятся люди в Литве и красивые места, особенно Старый город.

Согласно статистике, в Литве работу нашли 13 000 беженцев из Украины. Это больше трети трудоспособных беженцев из этой страны, приехавших в Литву.

LNK отмечает, что в течение некоторого времени украинцев в Литву приезжает все меньше.

Директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сказала, что департамент получает по 100-200 новых заявок с просьбой о предоставлении временной защиты, в марте-апреле их было до 2000 в день. "Поток уменьшился", – прибавила она.

Центры регистрации беженцев уже некоторое время не работают. Представители организаций, помогающих украинцам, говорят, что сейчас украинцы чаще ищут не жилье, а возможность вернуться домой.

"Сейчас, кажется, два раза в неделю автобусы Каунас-Львов везут украинцев на родину. Почему поток уменьшился, можно объяснить – интенсивные бои идут на востоке и на юге. Возвращающиеся украинцы поселяются в более спокойных регионах", – сказал представитель организации "Сильны вместе" Гедрюс Гальдикас.

По данным Департамента миграции, легче всего узаконить свое положение украинцам, которые нашли работу.

Сообщается, что из Литвы могли уехать около 5000 украинцев.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!