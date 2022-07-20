Премьер Литвы: ЕС должен сохранять терпение и не уставать от применения санкций

Премьер-министр Ингрида Шимоните и еврокомиссар Мейрид Макгиннесс, ответственная за финансовые услуги, финансовую стабильность и Cоюз рынков капитала, обсудили реализацию санкций Евроcоюза в отношении России и Беларуси, их влияние и следующие шаги сообщества.

"Литва последовательно поддерживает сильные и широкие санкции против России и поддерживает их всестороннее осуществление. Санкции нужно применять решительно до тех пор, пока продолжается агрессия России в Украине, и у нас нет права чувствовать "усталость от санкций", - подчеркнула премьер.

На встрече обсуждалось влияние применяемых санкций на финансы стран ЕС, влияние энергетических вызовов и растущая инфляция.

Глава Правительства отметила, что ЕС не может поддаваться давлению России с использованием энергоресурсов и идти на уступки, которые могут привести к потере украинских территорий. По словам И. Шимоните, Европа должна понять, что отношения с Россией, вероятно, уже никогда не будут даже похожими на те, что были до войны, и продолжать последовательно применять санкции и сохранять единство, потому что взаимные разногласия были бы тем, чего очень хотелось бы В. Путину.

"ЕС должен сохранять терпение, укреплять коммуникацию по теме санкций в европейских странах и не отклоняться от своего направления и долгосрочных решений, таких как реализация Европейского зеленого соглашения. Я верю, что ЕС еще раз подтвердит, что может не только дискутировать, но и успешно действовать, это он продемонстрировал как в борьбе с пандемией COVID-19, так и во время войны России в Украине", - сказала премьер.

На встрече также обсуждалась работа Еврокомиссии в сфере цифровых финансов. Литва поддерживают инициативы, направленные на продвижение цифровой трансформации как в финансовом секторе, так и в шире – устранение фрагментации на едином рынке, согласование разных подходов к регулированию цифровых финансов и преодоление новых рисков и вызовов.

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