Банк Siauliu bankas планирует прекратить платежи с Россией и Беларусью

Банк Siauliu bankas остался единственным среди крупнейших банков страны, который до сих пор осуществляет платежи между хозяйственными субъектами Литвы и России, Беларуси, другие банки ранее прекратили любые платежи из этих стран. Однако и этот банк с осени обещает их прекратить.

"С 15 августа этого года мы не будем проводить платежи в российских рублях, не учитывая страну получателя, а с 1 сентября - и платежи в Российскую Федерацию и Беларусь или из них в любой валюте", - сообщается на сайте банка.

Представители банка заявили, что дольше всех банк не прекращал работы с Россией и Беларусью ради удобства клиентов.

"При оценке ситуации в первую очередь мы говорили с бизнес-клиентами об этой ситуации, призывали переориентироваться на другие рынки, чтобы снизить зависимость от стран, находящихся под санкциями, дали время для этого", - сообщила представитель банка Моника Рожите в комментарии для BNS.

"Платежи в Россию и Беларусь и из них в любой валюте будут остановлены с 1 сентября, кроме исключительных случаев, необходимых для гуманитарных целей и обеспечения государственных функций", - добавила она.

Банк Swedbank с 6 мая не обслуживают платежи между Литвой и Россией, Беларусью, банк SEB bankas – с 15 мая, банк Luminor – с 30 июня.

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