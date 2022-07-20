Еврокомиссар: нужно не только искать больше газа, но и начинать его экономить

Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс говорит, что рекомендация Еврокомиссия (ЕК) странам Сообщества сократить потребление газа на 15% в течение восьми месяцев является "временным, но своевременным шагом", чтобы пережить зиму без российского газа.

"Россия, несомненно, готовит Европе очередной подарочек в виде сокращения или отключения газа. Иллюзий, что могло быть иначе, нет. Сегодня невозможно заменить весь объем российского газа нероссийским газом, поэтому сегодня необходимо не только искать больше газа, но и начинать его экономить", — сказал BNS в среду член ЕК, ответственный за экологию, океаны и рыболовство.

По словам еврокомиссара, государствам пока предлагается экономить на добровольной основе, но в случае объявления экстремальной ситуации рекомендации станут обязательными для всех членов Евросоюза.

"Если одна или несколько стран столкнутся с нехваткой газа, Комиссия станет координировать дополнительные поставки газа из стран с большими запасами, как это произошло, когда Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию. Управление пандемией осуществлялось солидарно, управление газовым кризисом тоже должно осуществляться солидарно", — заявил еврокомиссар.

По словам Синкявичюса, если не будут приняты превентивные меры из-за нехватки газа, в случае самого плохого сценария валовой внутренний продукт (ВВП) Сообщества упадет на 1,5%. Он сказал, что в худшем случае Комиссия попросит Литву поделиться газом со странами Балтийского региона.

"Терминал сжиженного природного газа в Литве может стать гарантом энергетической безопасности всего региона в случае критической ситуации", — сказал еврокомиссар.

По словам Синкявичюса, страны Балтии могли бы воспользоваться этим газовым кризисом, чтобы ускорить синхронизацию своих электросетей с европейскими: "Я точно знаю, что Литва здесь неплохо подготовилась, но необходимо, чтобы Латвия и Эстония двигались быстрее. Думаю, сейчас для этого благоприятный политический момент".

ЕК в среду призвала страны ЕС сократить на 15% потребление природного газа в зимние месяцы для защиты от российского "шантажа" путем срыва поставок энергоресурсов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!