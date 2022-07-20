Спецпосланник ВОЗ: нельзя ничего не делать, а потом объявлять карантин

Уровень заболеваемости коронавирусом растет во всей Европе. За минувшие сутки в Литве зафиксировали 1111 новых случаев.

"Эти данные вызывают беспокойство. Ведь надо иметь в виду, что не все случаи выявляют. Понятно, что не все люди тестируются. Некоторые болеют легко или бессимптомно", – сказал специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европейском регионе Витянис Повилас Андрюкайтис.

По словам эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения Дайвы Размувене, количество новых случаев будет расти, но важнейшим фактором остается заполняемость коек в больницах и реанимации. Этот показатель пока остается стабильным.

"Есть лишь одна беда - подтипы омикрона распространяются среди людей старшего возраста, старше 60, 70 лет, понятно, что их физиологическая система не способна сформировать такую защиту, такой ответ иммунной системы, который позволит им защититься. Неважно, привиты они или нет, переболели или нет. Мы знаем, что среди людей этой возрастной группы привитых немного", – сказала Размувене.

По словам Андрюкайтиса, южные страны, к примеру, Франция, Итаия и Испания, уже предпринимают жесткие ограничения: обязательные маски, управление потоками в помещении.

"Основная весть властям: бдительность, бдительность, отслеживание и эффективные средства скорой помощи, которые помогут смягчить эффект волны", – заметил собеседник.

"Пока правительство не планирует вводить ограничения или какие-то требования. Думаю, люди достаточно осмысленны, видят свой риск. Пандемия длится третий год, люди уже могут принимать решения, где им быть в маске, если у них более деликатное здоровье, куда, может быть, вообще не стоит ходить, беречь себя и близких", – сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

Однако Андрюкайтис придерживается иного мнения.

"Нельзя ничего не делать, а потом вдруг вводить жесткие ограничения или карантин. Сейчас как раз самое время властям активно общаться и вести переговоры с важнейшими секторами", – заметил он.

По словам Размувене, люди сами должны себя беречь.

"Пандемия у нас третий год, а мы все ждем указаний, как нам быть. Нужно больше самостоятельности, понимания, что если мы будем беречь друг друга, то защитим и близких нам людей", – сказала она.

По ее словам, постоянно отслеживают несколько показателей.

"Если число больных превысит 500 на 100 000 жителей за 7, за 14 дней, если быстро начнут расти случаи госпитализации, заполняться реанимации, большему числу людей потребуется кислород – вот за этими показателями следят", – сказала она.

По словам Размувене, рост числа случаев обычно наблюдается в течение двух месяцев. Возможно, пик будет в конце август - начале сентября.

"Потом заболеваемость должна снижаться. Но сложно сказать, как будет себя вести вирус. Эти подтипы и бывшие. Ведь обычно другие вирусы летом, в теплое время года не бывают такими активными", – сказала она Delfi.

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