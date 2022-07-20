Жители Паневежиса реже хотят сдавать жилье украинцам: по какой причине?

В Украине четыре месяца идет война. В первые месяцы жители Литвы охотно помогали беженцам из Украины, однако в последнее время ситуация изменилась. Часть жителей даже не хочет сдавать жилье украинцам, пишет портал Jūsų Panevėžys.

Член паневежского горсовета Юрга Гирдзияускене поделилась в социальной сети особенно неприятной ситуацией.

"Скажите вы мне, как такое может быть? Мы ведь цивилизованная страна! Или нет? Мы ищем квартиру молодой украинской семье. Она вырвалась из оккупированного Херсона. Не буду пугать и рассказывать их жуткую историю, мы стараемся смотреть вперед. Это непросто, родители Лены и Вовы остались там. Каждый вечер они рассказывают о еще более ужасных выпадах оккупантов. Не хватает воды и еды, украинскую связь отключили, включили российскую, говорить обо всем опасно… По телевизору - только российская пропаганда, а детям – Хрюша со Степашкой (страшный прогресс, не так ли)?! Аптеки закрыли, переняли управление всеми учреждениями, людей заставляют привыкать "к новому порядку".

Недавно во двор дома родителей Вовы прилетела ракета, к счастью, не взорвалась… На улицах опасно, БТР задавил человека, говорят, молодого, 23 года… Пока живы, здоровы, – успокаивают близкие, которые рады тому, что дети и внуки в безопасности. А люди жили своей жизнью, строили дом, у них был небольшой бизнес. Лена сказала, что никак не может найти жилье, многие литовцы не берут украинцев, я не поверила. Позвонила по нескольким объявлениям сама. Нет, нет с украинцами хозяин договор не подпишет, – говорит мне голос. А потом прибавляет: – ни с какими иностранцами не подпишет. Причину не называет…

Я плююсь огнем, хотя понимаю, наверное, всякое бывает. Но так сортировать людей да еще и в такой ситуации, мне это кажется бесчеловечным. Пока эта семья ютится у нас в доме. Если в окрестностях Паневежиса найдется честный человек, который сдаст ей 1–2-комнатную квартиру или часть дома, пусть напишет мне, дам контакты. Сейчас желаю, чтобы никогда и никому в жизни не пришлось оказаться на месте этих людей", – писала она в Facebook.

Гирдзияускене подчеркнула, что нельзя говорить, что везде такая ситуация.

"Люди есть всякие. Часть из них охотно принимает беженцев, другие – избегают их. К сожалению, причина неизвестна. Мне самой звонили из организации "Сильны вместе", попросили принять семью. Первую семью приняла моя мама на втором этаже дома. Позже женщина из этой семьи сказала, что ее друзья не могут найти жилье. Я взяла их к себе. Так у нас поселились украинцы, я не могу им нарадоваться. Они – приятные. Очень работящие, заботливые, дети у них воспитанные", – сказала женщина.

Она заметила, что в других районах украинцам легче найти жилье, а в Паневежисе сложнее.

По словам представителя паневежского отделения Ober-Haus Ромуальдаса Паулаускаса, арендаторы есть разные: одни сдают жилье украинцам, а другие - нет.

"Причины назвать сложно. Они бывают разные. Одни наслушались историй о неаккуратных украинцах, другие – просто ничего не знают об этом народе, поэтому и боятся, третьи – хотят сдать жилье надолго, а украинцы ищут на 2-3 месяца. Мы сдали украинцам 4 квартиры и 1 домик. Кого принимать, решают арендодатели", – сказал Паулаускас, который и сам принял семью из Украины.

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