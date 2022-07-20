Глава МИД Литвы: при обсуждении санкций вопрос Калининграда поднимался на всех уровнях

При обсуждении санкций в отношении России в Евросоюзе (ЕС) вопрос калининградского транзита Литва поднимала на всех уровнях, утверждает министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"Вопрос поднимался, на всех уровнях - от совета глав стран-членов ЕС, насколько мне известно, точно также я поднимал, точно также посол поднимал. Вопрос Калининграда поднимался как требующий особого внимания", - в среду на встрече с фракций Союза демократов "Во имя Литвы" заявил министр.

Глава Союза демократов "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис спросил министра, правда ли, что при обсуждении санкций в отношении России политики Литвы сознательно решили не поднимать вопрос Калининграда, полагая, что он решится сам собой.

"По Калининграду не могу подтвердить такую информацию, не было ни формального, ни неформального решения, что вопрос не будет подниматься", - ответил Г. Ландсбергис.

Оппозиционный Союз демократов "Во имя Литвы" в среду пригласил министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса для разъяснения ситуации, когда Еврокомиссия (ЕК) изменила позицию по калининградскому транзиту.

Демократы полагают, что новое разъяснение Еврокомиссии, которое позволило перевозить из России в Калининградскую область через Литву товары, находящиеся под санкциями, свидетельствует, что государство "не смогло защитить свою позицию по этому вопросу и так была нарушена суть санкций".

Кроме того, оппозиционные парламентарии заявили об отсутствии стратегической коммуникации между Министерством иностранных дел и правительством, из-за чего СМИ Литвы вынуждены цитировать российские источники вместо информации от официальных ведомство Литвы.

ЕК на прошлой неделе с новыми правилами разрешила России перевозить попадающие под санкции товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через территорию Европейского союза (ЕС), но только для нужд этого эксклава.

Ранее Литва прекратила транзитные поставки в Калининградскую область, а также вывоз из нее большого перечня товаров, которые попали под санкции.

Это вызвало возмущение со стороны России, а ЕК сообщила, что намерена подготовить новый документ.

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