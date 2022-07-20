Спикер Сейма не видит ответственности Литвы за изменившуюся позицию ЕК по транзиту в Калининград

Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что не видит ответственности политиков Литвы за изменившуюся позицию Еврокомиссии по калининградскому транзиту.

"Я не вижу ответственности Литвы, так как мы говорим о документе Еврокомиссии", - заявила она в среду журналистам.

Оппозиционный Союз демократов "Во имя Литвы" в среду пригласил министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса для разъяснения ситуации, когда Еврокомиссия (ЕК) изменила позицию по калининградскому транзиту, а также планируется поднять вопрос ответственности министра. Председатель Сейма говорит, что не понимает позицию политиков, которые не так давно критиковали правительство за слишком решительную позицию по вопросу санкций.

"Приглашение министра я оцениваю как обычное действие оппозиции, это нормально в политике", - добавила она.

В. Чмилите-Нильсен призвала не спешить объявлять поражение Литвы, так как это соответствует сообщениям российской пропаганды.

Она также подчеркнула, что калининградский транзит составляет сравнительно небольшую часть от всех санкционных мер.

"Мы не должны ввязываться во внутренние споры, создавать кризисы, которые только радуют наших внешних врагов", - отметила спикер парламента.

ЕК на прошлой неделе с новыми правилами разрешила России перевозить подпадающие под санкции товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через территорию Европейского союза (ЕС), но только для нужд этого эксклава.

Ранее Литва прекратила транзитные поставки в Калининградскую область, а также вывоз из нее большого перечня товаров, которые попали под санкции.

Это вызвало возмущение со стороны России, а ЕК сообщила, что намерена подготовить новый документ.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!