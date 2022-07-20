Прогноз погоды: местами воздух прогреется до 30 градусов

Погоду в среду обусловит зона высокого давления. Будет солнечно и сухо. Только местами возможны легкие облака. Будет дуть сильный и холодный северо-западный ветер. Днем воздух прогреется до 22–27 градусов. Холоднее будет на востоке страны, теплее – не юго-западе.

В четверг ночью ситуация останется похожей, только облачность будет выше. Без осадков. Будет дуть слабый ветер. Утром на востоке будет 9 градусов, в других районах 10–13, а на западе Жемайтии - 14–17 градусов тепла.

В четверг днем погода также будет приятной. Ожидается переменная облачность, осадков не будет. Температура поднимется до 25 на востоке и до 30 на юго-западе страны.

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