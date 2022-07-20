Экономист: литовцы оставляют в Польше столько денег, сколько оставляли до пандемии

В первом квартале этого года литовцы потратили в Польше столько денег, сколько тратили до пандемии, пишет в социальной сети Facebook экономист банка SEB Тадас Повилаускас.

"По данным Департамента статистики Польши, в первом квартале 2022 г. литовцы потратили в Польше 242 млн. злотых (52 млн. евро). Как мы и ожидали, литовцы оставляют в Польше столько денег, сколько оставляли до пандемии, но не больше (правда, в Польше с февраля снижен НДС на продукты питания и горючее)", – писал экономист.

"Кстати, за год расходы литовцев в Польше выросли на (+42%), чехов на 44%, а немцев - на 46%", – прибавил он.

Кроме того, экономист прогнозирует, что литовцы будут оставлять в соседней стране еще больше денег, но перемены будут небольшими.

"В последующие кварталы 2022 года расходы превысят допандемический уровень 2018-2019 гг, но этот рост не будет больше 10-20%. Если сравнивать со всем оборотом розничной торговли в Литве, то в первом квартале покупки в Польше составили всего 1,5%", – считает Повилаускас.

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