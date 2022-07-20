"На самом деле лето неважное, людей стало наполовину меньше. Я не знаю, по какой причине - из-за погоды или чего-то еще, но, наконец-то, были первые выходные, когда появился какой-то поток людей. Но по сравнению с позапрошлым годом, с прошлым, людей меньше. Люди открывают кошельки. Кто приезжает, тот и тратит", – сказал один местный предприниматель.

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Администратор одного кафе Кястутис рассказал, что работает на курорте много лет.

"Сегодня воскресенье, день отъезда людей, люди стараются быстро поесть и ехать домой, чтобы не стоять в заторах", – сказал он.

На вопрос, сколько в кафе приходится ждать еды, он ответил - 10-15 минут.

"У нас блюда почти не подорожали, конкуренция большая, кризис. Люди сейчас в растерянности из-за цен на газ, электричество. Обед дня стоит примерно 6 евро, а коллектив говорит, что чаевые оставляют. Конечно, все зависит от того, как ведет себя официант - улыбается ли, хорошее обслуживание всегда побуждает человека оставить на чай. Бывает евро оставляют, бывает два. Сейчас многие платят картой, поэтому говорят только "спасибо", – заметил Кястутис.

Отдыхающие на улицах Паланги подтвердили, что не жалеют чаевых.

"Около 10%", – сказала одна женщина и прибавила, то цены выросли, но не намного.

Кястутис сказал, что, по его мнению, сезон в этом году такой же, какой как все.

"Дни разные бывают. Паланга зависит от погоды", – заметил он.

Другие отдыхающие уверяли, что оставляют на чай около 10%, а сам сезон оценивают как странный - погода плохая.

Сидевшие в кафе девушки сказали, что оставляют на чай, а цены в ресторанах разные.

"Есть места, где цены значительно выросли. 8-10 евро за холодный борщ - это очень дорого, а мы такие цены видели", – заметили они.

Другая девушка подтвердила, что цены выросли на все и везде.

"Я думаю, что бизнесу не надо плакаться, они свое взяли. Что подорожало для них, стало дороже и для нас", – сказала она.

Кястутис заметил, что если надо было бы выделить самых щедрых клиентов, то это вне всякого сомнения - литовцы.

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