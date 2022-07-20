Палангский рынок: как сэкономить на покупках

Где в Паланге можно найти свежие ягоды и овощи? Конечно же, на рынке.

В субботу утром прилавки на рынке были полны овощей, зелени и ягод. Здесь можно найти практически все, что растет в это время года: картошку, помидоры, морковь, фасоль, огурцы, клубнику, лисички, землянику, горох, крыжовник, вишню, смородину, зелень и т.д. Желающим что-то купить, лучше обойти весь рынок, поскольку цены здесь колеблются.

Например, 0,5 кг литовской клубники стоят от 2,5 до 3 евро, 1 кг вишни - 2 евро, 0,5 кг польской голубики стоят 4 евро. 4 евро стоит и небольшая коробочка ежевики. 0,5 кг крыжовника стоят 2 евро, а небольшая коробочка малины обойдется в 3 евро.

Литр лисичек на рынке стоит от 5 до 7 евро.

Продают на рынке и чернику. Сейчас самый сезон. Литровая банка черники стоит 8 евро, 0,5 л – 4 евро. Стакан земляники продают за 4 евро.

На рынке можно купить мед, пчелиное молочко, пыльцу, прополис. Кусочек меда в сотах стоит 2,30 евро, пакетик пыльцы (4-8 евро).

Если вы хотите сбить цену, попробуйте попросить у торговца, многие идут на уступки.

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