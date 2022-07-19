В июне самая высокая инфляция в ЕС была в Эстонии, на втором месте – Литва

По данным Евростата, самая высокая годовая инфляция в Европейском Союзе в июне снова была в Эстонии.

Самая низкая инфляция была на Мальте – 6,1 проц., во Франции – 6,5 проц., а в Финляндии – 8,1 проц., следует из данных Евростата.

Самая высокая инфляция была в Эстонии – 22 проц., за ней следуют Литва – 20,5 проц. и Латвия – 19,2 проц., пишет портал rus.err.ee.

В еврозоне инфляция в июне ускорилась до 8,6 проц., тогда как в мае этот показатель составлял 8,1 проц. В июне прошлого года инфляция в еврозоне составила 1,9 проц.

В Евросоюзе инфляция ускорилась до 9,6 проц., в мае она составляла 8,8 проц. В июне прошлого года – 2,2 проц.

Сильнее всего на инфляции сказался июньский рост цен на энергоносители, за которым последовал рост цен на продукты питания, алкоголь и табачные изделия.

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