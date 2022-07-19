В Литве ликвидирована "фабрика" нелегального алкоголя

Криминальная служба литовской таможни получила информацию о нелегальном складе алкоголя и на прошлой неделе проверила объект в Ситкунай (Каунасский район).

15 июля, в 11 ч. криминалисты провели обыск в одной усадьбе в Ситкунай. В гараже таможенники застали троих мужчин – жителей Каунаса и Вильнюса. Там же обнаружили оборудование для розлива и упаковки алкоголя, фильтры и 2 тонны спирта. В гараже было полно этикеток и пробок от разных алкогольных напитков.

Во время проверки в усадьбу приехал житель Паневежиса на микроавтобусе Mercedes Benz Vito. В автомобиле таможенники нашли емкость с 1000 л спирта.

Всего обнаружено 3 т нелегального алкоголя, из которого можно было произвести 7,5 т суррогатных напитков.

Литр продукции такой "фабрики" на "теневом рынке" стоит 5 евро, значит, стоимость задержанного нелегального алкоголя - 40 000 евро.

По данным полиции, эта "фабрика" обеспечивала нелегальными напитками не только Литву, но и Западную Европу. Все четверо подозреваемых были задержаны, троих позже отпустили, назначив меру пресечения – у них изъяли документы и взяли подписку о невыезде.

Выяснилось, что 4 подозреваемый находился в розыске, поэтому его передали полиции. Все задержанные хорошо известны полиции, один из них - бывший сотрудник полиции.

Начато расследование.

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