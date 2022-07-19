Премьер-министр: нехватка газа в Европе окажет влияние и на его цену в Литве

Поскольку Россия сокращает поставки природного газа в Европу, его дефицит на континенте влияет и на его цену в Литве, хотя страна не покупает российский газ, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Несомненно, это имеет влияние, хотя и косвенное. Как вы знаете, мы больше не используем газ "Газпрома" и с этой весны больше не покупаем его, но любой дефицит природного газа на рынке влияет на предложение и цену природного газа", - сказала журналистам Шимоните в Сейме во вторник, отвечая на вопрос о том, коснется ли Литвы возможное полное прекращение поставок российского газа в Европу.

По словам премьер-министра, правительство принимает все меры для обеспечения газоснабжения в зимний период. Однако Шимоните прогнозирует, что Европейскому Союзу будет непросто обеспечивать себя газом, если Россия резко сократит или прекратит поставки газа в страны сообщества.

"Если подача газа будет прекращена или очень значительно сокращена, как сейчас, то и начавшийся ремонт (газопровода "Северный поток-1" - BNS) не закончится так же, как ремонт "Дружбы" (нефтепровода из России в Литву - BNS). Это означает, что будет много проблем с заполнением хранилищ и подачей газа для некоторых стран Евросоюза, особенно для тех, у которых нет альтернативных поставок", - сказала глава правительства.

На этой неделе Европа ждет новостей о том, возобновит ли Россия поставки газа по балтийскому газопроводу "Северный поток-1", у которого скоро закончится 10-дневный плановый ремонт.

На литовской торговой площадке газовой биржи GET Baltic средняя цена газа в мае составляла 97,6 евро за мегаватт-час (МВтч), а 20 июля средняя цена сделки уже достигла 157,78 евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!