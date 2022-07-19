Глава МИД: Литва добивалась публичных разъяснений ЕК по транзиту, а не его изменений

Литва добивалась от Еврокомиссии (ЕК) публичных разъяснений относительно транзита подсанкционных российских товаров в Калининград, а не его изменений, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Мы просили, чтобы то, что разъясняется по просьбе МИД, разъяснялось публично и в равной степени всем государствам", - заявил во вторник журналистам в Сейме глава литовской дипломатии.

По его словам, разъяснение комиссии Вильнюсу предназначалось для внутреннего пользования, и было желательно, чтобы они стали достоянием гласности для всех стран-членов.

"Если дается официальная интерпретация, она применяется без каких-либо дополнительных вопросительных знаков ко всем государствам в равной степени. Это то, о чем мы просили, — сказал министр. – Литва не просила изменений к первым разъяснениям, но теперь они есть".

Он повторил, что не будет комментировать вопрос о том, почему ЕК решила изменить предыдущие разъяснения, поскольку сказал, что не хочет спекулировать на эту тему.

На прошлой неделе комиссия представила новые правила, позволяющие России перевозить подсанкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через Литву для нужд эксклава.

Ранее Литва прекратила транзит некоторых российских товаров в Калининград после вступления в силу санкций ЕС, объявленных в связи с вторжением Москвы в Украину, и заявила, что сделала это на основании толкования санкций ЕС, запрещающих транзит.

Это вызвало возмущение в России, и Комиссия заявила, что намерена разработать новые принципы для правил транзита.

Как сообщал телеканал TV3, в апреле Литва уже была проинформирована о том, что комиссия намерена представить дополнительные инструкции относительно транзита подсанкционных товаров в Калининград.

По мнению Ландсбергиса, в действующей интерпретации "серых зон не остается", а "оставляется определенная часть принятия технических решений".

"Некоторые детали должно решать само государство - как это будет реализовываться. Чем мы и занимаемся, сейчас проходят консультации между учреждениями по расчету объемов и другим вопросам", - сказал министр.

"Не исключаю, что они также будут согласованы с ЕК и на других этапах", - добавил он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!