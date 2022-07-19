Драма в Каунасе: из-за агрессивных собак медики не смогли оказать помощь мужчине

Каунасец в яркой одежде всякий раз выезжал на велопрогулку со своими собаками. Он всегда привлекал внимание прохожих, поэтому на видео прохожие сняли, сами того не зная, и последние минуты жизни мужчины. Мужчина упал с велосипеда, собаки не отходили от него.

"Врачи не могли подойти к пациенту из-за агрессивно настроенных собак. Вызвали полицию. Работу других служб я не могу и не буду комментировать, но после того как врачи подошли к мужчине, он уже был мертв", – сказал LNK глава Каунасской станции скорой помощи Нериюс Микелёнис.

Собаки вели себя очень агрессивно, пытались схватить врачей за ноги. Врачи смогли подойти к мужчине только через час, вся драма длилась два часа. Повлияло ли это на трагический исход, выяснят в резултате расследования.

Сначала с собаками пытались справиться полицейские. Позже они вызвали кинологов.

Представитель Каунасской полиции Реда Зараускене сказала: "Был и кинолог, который пытался отвлечь внимание собак, заманить их в служебный автомобиль, но тщетно: собаки не отошли от хозяина".

Использовать спецсредства полицейские не решились, чтобы собаки не стали еще агрессивнее (вокруг было много людей и детей).

Было решено вызвать специалистов, которые смогут поймать собак. Каунас недавно подписал соответствующий договор о предоставлении услуг с мариямпольской компанией Mindraja (раньше этим занималась служба Nuaras).

Представитель Каунасского муниципалитета Радета Савицкене сказала, что неважно, где находится компания, условия остаются те ми же - специалисты приезжают в течение 2 часов (обычно приезжают через 40-50 минут).

Однако представители Mindraja так и не приехали, полиция решила не ждать почти два часа.

Глава Mindraja Дарюс Барздукас пояснил: "Большие собаки - это опасность. Мои работники знают об этом. Я считаю, там надо было действовать максимально быстро. Но в данном случае полиция отозвала вызов, сказала, что не надо ехать. Вот и не поехали".

На место выехали специалисты Penkta koja из Каунасского района. Они были на месте через 30 минут.

"Мы уговаривали большую собаку, чтобы она отошла, мужчина снял поводок с руки хозяина. Тогда собака вырвалась и вместе с другой стала бегать по парку Сантака", – рассказала работница Penkta koja Лина Паулюкявичюте.

Уставшие собаки соблазнились предложенной им едой. Их закрыли в машину.

"У большой собаки есть чип. Она принадлежала покойному. Ей 9 лет. У второй собаки чипа нет, но он явно младше. ему 5-6 лет", – предположила Паулюкявичюте.

По словам специалистов, собаки дрессированные, но их поведение непрогнозируемо.

Собак увезли в приют, который и без того переполнен (в нем около 300 собак). Их попытаются социализировать.

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