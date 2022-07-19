Поездку Петриките на "Славянский базар" оценил министр культуры: так мы попадаем в мясорубку пропаганды

В Литве не смолкают разговоры о поездке исполнительницы Бируте Петриките на фестиваль "Славянский базар" в Витебске (Беларусь). Поездку певицы и ее странные высказывания оценили многие ее коллеги.

Эту поездку, о которой рассказали журналисты LNK, оценил и министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

"Я считаю, это только подтверждает, что если есть правило, будет исключение. Исключение только подтверждает правило. Как и, скажем, сегодня – полдня мы общаемся только с украинцами, работающими с учреждениями в сфере культуры, я только что пришел со встречи с руководителями учреждений культуры, мы много говорим о помощи Украине.

Я вижу большое вовлечение, понимание. Наверное, правило, что Литва знает, кто есть кто, может отсеять мероприятия, которые используют для пропаганды. Один или несколько людей, непонимающих, что происходит, всегда будут. Это скорее исключение, подтверждающее правило, сама Литва понимает, что говорит", – заверил министр.

Правда, министерство не намерено заниматься отбором исполнителей, сказал Кайрис. По его словам, это может нанести вред.

"Минкульт старается избегать такой роли, чтобы не становиться цензором. Я думаю, бессмысленное занятие указывать, кто может выступать, а кто нет, тем более, мы - демократическая, западная страна. Мы будем немногим отличаться от соседей на востоке, если начнем вводить штрафы, составлять черные списки – я думаю, этого не надо делать", – сказал LNK политик.

Пример, Бируте Петриките только показывает, что машина пропаганды действует.

По словам Кайриса, врагу только этого и надо.

"Прямого вреда нет. Мы говорим об отдельных случаях, но беда в том, что их берет на вооружение вражеская пропаганда, и использует это, как большую тему, событие. Думаю, чем меньше внимания мы будем уделять таким недоразумениям, тем будет проще. В противном случае мы попадаем в мясорубку пропаганды", – сказал министр.

13-18 июля в Беларуси проходил 31-й фестиваль "Славянский базар", меценатом которого является Александр Лукашенко. В этом году на этот фестиваль неожиданно приехала и литовская исполнительница Бируте Петриките - и это несмотря на то, какую позицию Беларусь занимает в войне в Украине.

Лукашенко гордится этим фестивалем и никогда не пропускает его. Приехал он на фестиваль и в этом году, в четверг выступил с приветственным словом. Он сказал, что жажда дружбы и мира преодолевает все преграды, сообщает LNK. Лукашенко говорил и о войне России в Украине.

По словам Лукашенко, восемь лет назад "прямо в самое сердце славянского мира – в белорусско-российско-украинское братство" был нанесен "сокрушительный удар".

"И как бы сегодня ни переворачивали историю с ног на голову, мы потеряли Украину задолго до начала специальной операции. Тогда, когда ее политики сами отказались от славянской идентичности", – сказал он. На "Славянском базаре" в Витебске побывала и Петриките.

Она была судьей детского конкурса и вручала награды. LNK связался с Петриките и интересовался, почему она в этом году поехала на фестиваль, несмотря на войну в Украине.

"Это обычный фестиваль, конкурс, на который я езжу. И я поеду туда. А все остальное... Мне нечего добавить. Это родина моего мужа, что мне сейчас делать. Разводиться с мужем? Есть такой закон?", – сказала она.

Несмотря на это, Петриките сказала, что относится к войне отрицательно, но заметила, что музыка с войной не связана.

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