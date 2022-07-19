КНБО Сейма Литвы рассмотрит вопрос о прекращении деловых отношений с Россией: у нас должны быть предохранители

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас утверждает, что в ближайшее время возглавляемый комитет намерен рассмотреть инициативу о запрете деловых связей с Россией, объявленной террористическим государством.

"Вскоре будет заседание КНБО не только по этому вопросу, но и в целом по участию в российском рынке, а также анализ воздействия России на нашу экономику и что мы можем сделать на законодательном уровне, чтобы контролировать это влияние и влияние взаимозависимости на нашу политико-экономическую систему", - сказал во вторник в интервью Delfi Л. Кащюнас.

"Когда речь идет только о бизнесе – это моральный вопрос. Но политика, где существует политическая амбиция, (…) у нас должны быть какие-то предохранители", - добавил он.

ЭЛЬТА напоминает, что член фракции Движения либералов в Сейме Раймундас Лопата предлагает на законодательном уровне запретить деловые связи с Россией, объявленной террористическим государством.

Парламентарий, принадлежащий к правящему большинству, обращает внимание, что в Литве до сих пор нет правового механизма, определяющего отношения хозяйствующих субъектов, физических лиц, частных лиц, например, с террористическими организациями и т. д. Поэтому, как политик подчеркивает, его предложение – попытка внести ясность.

Инициатор предложения указывает, что в случае принятия закона Сеймом бизнесу будет дано три месяца на прекращение любых связей с Россией.

Оппозиция критически оценивает такую инициативу - парламентарии считают, что деловые отношения с Россией не должны регулироваться, так как это должно быть ответственностью предпринимателей за собственную репутацию. Политические оппоненты также считают, что подобные предложения прежде всего должны быть обсуждены на европейском уровне.

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