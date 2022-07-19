Нетрезвый водитель в Вильнюсе снес радар

Во вторник в Вильнюсе поступило сообщение о том, что на ул. Гележинё Вилко микроавтобус врезался в столб, на котором был установлен радар и снес его.

Полиция информировала, что о ДТП сообщили в 7.26 ч. Микроавтобус Шальчининкского автобусного парка Iveco съехал с дороги и снес столб. Женщина сказала, что водитель автобуса, возможно, пьян.

Полиция выяснила, что водитель сильно пьян и пьянеет буквально на глазах: сначала алкотестер показал 2,57 промилле, позже – 2,73 промилле.

Людей в микроавтобусе не было. Водитель в ДТП не пострадал. Из-за ДТП сформировался затор.

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