Во двор к женщине забрело непонятное животное, охотники пояснили, кто это

Во двор женщины, проживающей в Купишкском районе, забрело странное животное. Зверь подошел к кошачьей еде, съел все, что нашел в блюдцах, ушел, а следующим вечером появился снова. Охотники рассказали, что это за животное.

Появление невиданного зверя удивило Агне. Зверь пришел прямо во двор, кошек он не испугался, даже съел их еду.

Охотник Дарюс Гудачаускас сказал, что это енотовидная собака, а ведет она себя странно.

"Поведение животного нетипичное. Обычно эти звери сторонятся людей, поэтому появляются ночью, но их приход средь бела дня - нетипичное поведение. Кроме того, это животное всеядное, а на дворе лето - можно найти и лягушек и мелких грызунов", – сказал он.

Usūrinis šuo Foto: Agnės nuotr.

"Возможно, животное болеет, поэтому ведет себя неосторожно, очень надеюсь, что животное не болеет бешенством. Обычно больные бешенством звери боятся воды и ведут себя агрессивно. Если есть подозрения, что животное больное, надо звонить охотникам или операторам службы 112. Может быть, животное "местное", т.е. родилось неподалеку и привыкло бывать в этом хозяйстве, особенно если во дворе нет собак. Может быть и так, что в этом районе живет много енотовидных собак, вот им и приходится добывать себе еду, подворовывая", – предположил охотник.

Гудачаускас заметил, что енотовидная собака инвазивный вид, она очень живуча и всеядна: "Эти животные уничтожают выводки зайчат, птиц, их кладки на земле, они едят даже яблоки. Трудно сказать, какую пользу природе приносит это прожорливое и неуклюжее на вид животное".

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