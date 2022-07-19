Тайный визит к патриарху Кириллу: литовский епископ поехал в Москву

Епископ Амвросий - вторая по значимости фигура в иерархии литовской православной церкви. Однако и этот статус не отпугнул его от визита в Москву, сообщает LNK.

На официальной странице Православной церкви есть фотография встречи Амвросия с патриархом Кириллом, которая состоялась несколько дней назад. Напомним, кто московский патриарх Кирилл не только оправдывает агрессию, но и благославляет войну.

Литовская православная церковь утверждает, что целью визита было достижение большей независимости от Московского патриархата.

"Епископ Амвросий, получил благословение Иннокентия, и отправился в Троице-Сергиеву Лавру. Как митрополит Иннокентий уже говорил прежде, предоставление статуса самостоятельной церкви не является само собой разумеющимся, для этого надо провести разъяснительную и подготовительную работу, нужна четкая аргументация", – сказала представитель Литовской православной церкви Мария Якубовская.

Верующие Литвы сказали, что не могли поверить в то, что главы церкви сделали такой шаг.

"Интересная ситуация, в Литве нет представителей других профессий, которые ездили бы в Москву и встречались бы с людьми из окружения самого Владимира Путина. А у православных епископов есть такое право", – сказал LNK православный Миндаугас Мисюнас.

Амвросий должен вернуться из Москвы на следующей неделе. Щксперты уверяют, что заявка на отделение Литовской православной церкви от Москвы может быть удовлетворена лишь отчасти, она останется зависимой.

"Сразу было понятно, что это символическая самостоятельность.Я даже не думаю, что улучшатся механизмы контроля, поскольку сейчас Вильнюс далеко от Москвы, такая провинция. Московский патриархат как раз создал отдел для таких случаев", – сказал LNK профессор Вильнюсского университета Витаутас Алишаускас.

Этого не скрывает и сама церковь.

"Православная церковь Литвы обратилась за статусом самостоятельной церкви с сохранением канонической связи с Московским патриархатом", – сказала Якубовская.

Между тем Московский патриарх Кирилл не только одобряет войну России в Украине, но и благословляет ее. Из-за этого некоторые православные Литвы отворачиваются от церкви.

"Я не знаю, какое тут слово подобрать – больно. С апреля я не хожу в церковь. 9 лет я ходил в православную церковь, а сейчас несколько месяцев там не был", – признал Мисюнас.

Несколько православных священников, которые отошли от православной церкви Литвы, написали письмо Константинопольскому епископу с просьбой о восстановлении связей литовских православных с Константинопольским патриархатом.

"Московский и Константинопольский патриархат - та же православная церковь, только разные ее образования. В этом смысле, когда представители Москвы говорят о каком-то расколе или предательстве, ударе ножа в спину, это позиция Кирилла, направленная против современного православия", – подчеркнул Алишаускас.

После того как Россия напала на Украину, весной в среде православных Литвы начались разногласия. Несколько священников возмутились словами и действиями патриарха Кирилла. Церковь лишила пятерых священников права на ношение священнических одежд и креста.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!