Новый скачок: за сутки в Литве зафиксировано 1307 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве был выявлено 1307 новых случаев заражения COVID-19, смертей от коронавируса не зафиксировано, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.

Впервые заразились 1010 человек, повторно - 284, в третий раз - 13.

По последним данным, в больницах проходят лечение 119 пациентов, из них 6 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 291,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 45,6%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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