Служба занятости: в настоящее время безработных женщин на 7,8 тыс. больше, чем мужчин

В Службе занятости среди всех 151 тыс. клиентов большинство составляют женщины (79,4 тыс.), тогда как пару лет назад в стране было больше безработных мужчин.

Официально в настоящее время безработных женщин на 7,8 тыс. больше, чем мужчин. За год число неактивных мужчин трудоспособного возраста уменьшилось на 39,5 тыс., а женщин – на 33,2 тыс. человек – такие данные представлены в новейшем обзоре рынка труда.

"Разрыв между безработицей среди женщин и мужчин увеличился в период пандемии не только в соответствующих сферах бизнеса (особенно в сфере услуг), но и из-за трудностей совмещения семейных потребностей с трудовыми обязанностями. Ножницы безработицы остаются высокими и еще не вернулись к прежнему близкому положению, как это было два года назад. Тогда количество безработных мужчин было даже немного выше, чем женщин, и разница составляла около 500. Мы надеемся, что изменения и нововведения в системе занятости, а также поправки к Трудовому кодексу окажут положительное влияние на увеличение занятости женщин", - сказала заведующая Отделом мониторинга и анализа Службы занятости Юргита Земблите.

По данным специалистов Службы занятости, наиболее значительно число безработных мужчин сокращалось в июне – 2,3 тыс., когда женщин – 1,5 тыс.

В возрастных группах молодежи и лиц старше 50 лет ситуация среди женщин схожая. Среди безработной молодежи до 29 лет (25,3 тыс.) девушки составляют 53 проц., а среди лиц старше 50 лет (65,1 тыс.) – 51,3 проц.

В июне на 3,8 проц. возросло число регистрирующихся женщин, мужчин обращалось на 2,5 проц. меньше.

Самый высокий показатель безработицы среди женщин 1 июля зафиксирован в Акмянском районе – 16,5 проц., Калварии – 13,9 проц., Лаздийском районе – 13,2 проц., Висагинасе и Казлу Руде – по 12,8 проц.

Самый низкий показатель безработицы среди женщин – в Неринге (3 проц.), Бирштонасе (4,5 проц.), Кретингском районе (5 проц.), Клайпедском районе (5,3 проц.) и Скуодасе.

Ситуация среди мужчин наименее благоприятная в Лаздияй (14,7 проц.), Игналине (14 проц.), Зарасае (13,8 проц.), Калварии (12,1 проц.) и Аникщяй (12 проц.). Меньше всего безработных мужчин зарегистрировано в Неринге (2,4 проц.), Клайпедском районе (3,8 проц.), Кретинге (4,2 проц.), Скуодасе (4,7 проц.) и Шяуляе (5,8 проц.).

Положительная тенденция в июне – по трудовым договорам начали работать больше женщин, чем мужчин. По данным Службы занятости, на определенный срок трудоустроенные женщины составляли 66,5 проц., на бессрочную работу – 50,4 проц. Больше женщин – 899 – трудоустроены с субсидированием, среди мужчин таким образом начал работать 801.

Также больше клиентов-женщин решили приобрести новые компетенции – в июне 842 из 1,4 тыс. начали участвовать в профессиональном обучении. Больше женщин - более 4,5 тыс. решили приобрести новые компетенции и в первом полугодии этого года (всего 8,2 тыс. клиентов). Большинство из них (51,7 проц.) были в возрасте 30-49 лет, 28,1 проц. – 50+ и 20,3 проц. – молодые женщины до 29 лет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!