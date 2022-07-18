Эксперт Центробанка Литвы: более слабый курс валюты лучше для экономики страны

Поскольку курс евро по отношению к доллару США продолжает оставаться низким, старший экономист Отдела денежной политики Центробанка Литвы Линас Юркшас, утверждает, что это не обязательно имеет только негативные последствия для экономики еврозоны.

"Исследования обычно показывают, что более слабый курс валюты лучше для экономики страны. Во-первых, из-за растущей конкурентоспособности еврозоны у компаний появляется возможность экспортировать дешевле", - сказал в понедельник телеканалу Delfi Л. Юркшас.

Однако эксперт Центробанка отмечает, что в первую очередь ослабление валюты отразится на жителях, которые ощутят на себе рост цен на энергоносители в долларах США.

"Однако есть некоторое временное различие. Эти затраты в связи с укреплением доллара мы, вероятно, переносим раньше. Потому что, если наши компании покупают нефть и другое сырье, которое оценивается в долларах, то за эти товары рассчитываются сразу, мы платим больше", - пояснил он.

При этом, по мнению экономиста, компании еврозоны не сразу почувствуют выгоду.

"А если говорить об экспорте, то экспортные контракты обычно заключаются на долгосрочной основе. Повышение конкурентоспособности наших предприятий в большей степени будет проявляться в долгосрочной перспективе", - утверждает Л. Юркшас.

ЭЛЬТА напоминает, что на фоне опасений по поводу возможных перебоев с поставками российского газа евро стал дешевле доллара США. В среду один евро стоил 0,9998 доллара США.

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