Экономист: в ближайшее время курс евро к доллару останется низким и слабым

Экономист Александр Изгородин утверждает, что не уверен, сможет ли курс евро к доллару ослабнуть еще больше, но, по его мнению, то, что евро останется слабым, практически является фактом, и связано это с разной денежной политикой в ​​США и еврозоне.

"В ближайшее время евро по отношению к доллару останется низким и слабым. С одной стороны, оба центральных банка будут понемногу повышать процентные ставки, но ЕЦБ из-за более слабого экономического цикла радикально повышать ставки не будет, в то время как центральный банк США, похоже, пойдет по довольно радикальному пути и очень агрессивно повысит ставки, так как это им позволяет делать более сильный экономический цикл", - в понедельник Delfi сказал А. Изгородин.

"Эти различия в процентных ставках будут решающим аспектом, который определит силу доллара и слабость евро", - добавил он.

Экономист утверждает, что основной причиной ослабления евро является разная денежная политика США и еврозоны, но А. Изгородин также считает, что немалое влияние на это могли оказать опасения по поводу возможного газового кризиса в Европе.

"В последнее время, вероятно, падение курса евро также было вызвано опасениями по поводу возможного газового кризиса в Европе. Видимо, это стало последней каплей, последним фактором, определившим паритет между евро и долларом. Но я думаю, что экспорт и другие показатели в данном случае могли иметь дополнительное влияние, но не основное", - сказал он.

А. Изгородин утверждает, что для экспортирующего бизнеса падение курса евро – хороший показатель, но для бизнеса, который работает на внутреннем рынке, оно может иметь определенные риски из-за общего ослабления потребления, которое уже заметно в еврозоне.

"Падение евро, с технической точки зрения, является очень хорошей новостью для европейской промышленности и экспорта еврозоны, потому что, когда евро растет, оценивая статистически, продукция производителей обрабатывающей промышленности еврозоны становится более конкурентоспособной, и это становится хорошим стимулом для экономики еврозоны, поскольку промышленность в настоящее время является одним из самых серьезных двигателей еврозоны", - пояснил экономист.

"С другой стороны, отчасти это тоже плохо из-за той же инфляции, потому что чем быстрее дешевеет евро, тем быстрее, соответственно, дорожают товары, импортируемые еврозоной. Также может быть дополнительный рост цен на те же энергоресурсы и, соответственно, это еще больше стимулирует инфляцию, и чем быстрее повышается инфляция, тем больше могут ухудшиться настроения потребителей еврозоны, а соответственно и желание жителей еврозоны покупать более крупные и дорогие товары может уменьшиться, а значит, в некотором смысле, падение курса евро может еще больше подорвать потребление, которое в еврозоне и без того в данный момент хромает", - сказал А. Изгородин.

ЭЛЬТА напоминает, что в минувший вторник впервые почти за 20 лет евро и доллар США достигли паритета.

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