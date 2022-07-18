Литва в этом году должна получить 1,7 млрд евро помощи ЕС для оживления экономики

BNS ; Рома Пакенене ; Валдас Пришмантас , ru.DELFI.lt

До конца этого года Литва рассчитывает получить 1,7 млрд евро помощи Европейского союза (ЕС) для оживления экономики страны и повышения ее устойчивости, а первая выплата денег в рамках плана "Литва нового поколения" ожидается в сентябре.

При первом платежном требовании Литва должна получить 565 млн евро. Для получения этих средств необходимо достичь 33 показателей, на данный момент выполнено 15. Согласно плану, инвестиции Министерства энергетики достигнут почти 340 млн евро, Министерства экономики и инноваций - 433 млн евро. евро, Министерства транспорта и коммуникаций - около 320 млн евро, Министерство образования, науки и спорта - 440 млн евро. Общая стоимость плана составляет 2,25 млрд евро. По данным Министерства финансов, из этой суммы Литва получила аванс в размере 289 млн евро. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!