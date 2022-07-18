Администратор Inter RAO Lietuva: предприятие не может осуществлять никакую деятельность

Администратор по банкротству контролируемого российским энергетическим гигантом "Интер РАО" поставщика электроэнергии Inter RAO Lietuva Ауримас Валайтис говорит, что компания не может осуществлять никакой хозяйственной и финансовой деятельности из-за того, что находится в списке подсанкционных предприятий - банки не соглашаются открыть счета.

"Мы столкнулись вроде бы с простой вещью: при выполнении установленных законом обязанностей, согласно которым администратор должен открывать счета — как коммерческие, так и связанные с банкротством, — ни одна из кредитных организаций не намерена открывать эти счета предприятию", — сказал Валайтис BNS в понедельник.

"Точно так же покупатели услуг не могут рассчитаться с предприятием (...) - предприятие вовремя не получает деньги за предоставленные ранее услуги и поставленную электроэнергию. А само предприятие не может купить нужные ему товары и услуги, потому что не может их оплатить без разрешения Службы расследования финансовых преступлений. Предприятие находится под жесткими санкциями со всех сторон", — добавил он.

После того, как на прошлой неделе Вильнюсский окружной суд временно приостановил внесудебное дело о банкротстве Inter RAO Lietuva, Валайтис говорит, что если предприятию будет разрешено продолжить процедуру банкротства, оно намерено обратиться в Службу расследования финансовых преступлений относительно того, как администратор должен выполнять функции, предусмотренные в правовых актах.

"Теперь мы видим, что администратор по неплатежеспособности не может выполнять некоторые из функций, предусмотренных Законом о неплатежеспособности юридических лиц, и непонятно, как эти обязанности должны будут выполняться", - сказал Валайтис.

Иск об отмене решений собрания кредиторов Inter RAO Lietuva, принятых 30 июня, подал в суд кредитор компании - поставщик и производитель электроэнергии Alpiq, работающий в Швейцарии и Германии. По утверждению предприятия, оно не было информировано о намерении возбудить дело о банкротстве Inter RAO Lietuva во внесудебном порядке.

Валайтис говорит, что компания Alpiq не была проинформирована о решениях собрания кредиторов, так как, по данным Inter RAO Lietuva на конец июня, этой компании среди кредиторов не было.

"Они (Alpiq - BNS) говорят, что не были проинформированы как кредитор. Данные предприятия (Inter RAO Lietuva - BNS) показывают, что это предприятие не является кредитором. (...) Все кредиторы были проинформированы в день направления сообщения о возбуждении процесса неплатежеспособности в соответствии с данными бухгалтерского учета", - сказал BNS Валайтис.

По его словам, администрация Inter RAO Lietuva, как того и требует закон, в течение 15 дней передала имущество и документы компании администратору по неплатежеспособности.

Он сказал, что у Inter RAO Lietuva более 4 тыс. кредиторов - большинство из них являются акционерами компании, которым не были выплачены дивиденды из-за примененных санкций.

Весной акционеры компании решили выплатить всю заработанную в прошлом году прибыль в размере 7,4 млн евро в качестве дивидендов, но Вильнюсский филиал Центрального депозитария ценных бумаг Nasdaq отказался это сделать.

Кредиторы Inter RAO Lietuva 30 июня приняли решение инициировать внесудебное банкротство компании, назначить ее администратором Бюро по администрированию банкротства предприятий и юридическим услугам, установив для него вознаграждение в размере 36,5 тыс. евро (50 минимальных месячных заработных плат), а также обязать руководителя Inter RAO Lietuva передать администратору активы и документы компании в течение 15 дней.

Банкротство компании было инициировано после того, как Служба расследования финансовых преступлений в середине марта ограничила возможности Inter RAO Lietuva проводить банковские операции, а в мае из-за связей с российским президентом Владимиром Путиным были заморожены не только средства предприятия, но и его акции.

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