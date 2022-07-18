Вице-министр ИД: ЕС должен объединить усилия по восстановлению Украины

14-15 июля вице-министр иностранных дел Раймундас Кароблис принял участие в неформальном заседании Совета по общим вопросам (СОВ) Европейского Союза (ЕС) в Праге. На нем были представлены и обсуждались приоритеты председательства Чехии в Совете ЕС, повышение устойчивости демократических институтов, прозрачное финансирование политических партий, независимость СМИ и борьба с дезинформацией. Также состоялась дискуссия министров на тему реализации результатов Конференции о будущем Европы (CoFE).

Во время первой неформальной дискуссии на заседании СОВ вице-министр Р. Кароблис выразил поддержку приоритетам председательства Чехии, подчеркнув, что Украина и ее поддержка остаются самой важной темой во всех аспектах. Также важны вопросы повышения устойчивости и энергетические вопросы ЕС. В 2009 году одной из инициатив Чехии во время первого председательства был вопрос исторической памяти и преступлений тоталитарных режимов, поэтому и во время второго председательства Чехия планирует сохранять внимание к этому важному вопросу.

В ходе дискуссии особое внимание было уделено вопросу Украины, поэтому к министрам присоединилась заместитель премьер-министра Украины Ольга Стефанишина. Говоря о поддержке Украины, вице-министр Р. Кароблис призвал продолжить работу над санкциями против России и объединить усилия для помощи Украине по восстановлению страны, ускорению европейской интеграции и начала переговоров о вступлении в ЕС.

В ходе дискуссии, говоря о поддержке Украины со стороны Литвы, вице-министр также повторил, что Литва уже начала оказывать двустороннюю техническую помощь в проведении необходимых реформ. Вице-министр также подчеркнул важность единой и жесткой риторики ЕС по отношению к неспровоцированной и необоснованной военной агрессии России против Украины: "Необходимо обеспечить ответственность России за совершаемые в Украине военные преступления и преступления против человечности", - заявил вице-министр.

В ходе дискуссии о повышении устойчивости демократических институтов и борьбе с дезинформацией вице-министр поблагодарил Чехию за инициативу обсуждения этих актуальных вопросов и отметил, что устойчивость институтов крайне важна для защиты наших демократических ценностей и принципов правового государства.

Говоря о дезинформации, Р. Кароблис осудил действия России по ограничению доступа к объективной информации и продолжающуюся массовую дезинформационную кампанию, направленную на оправдание агрессии против Украины и избежание ответственности. Он также подчеркнул необходимость твердого и четкого ответа ЕС и укрепления стратегической коммуникации.

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