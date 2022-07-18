Середина лета в Паланге: стиль отдыхающих на курорте

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Середина лета, особой жары в Литве нет, однако в Паланге в минувшие выходные собралось немало отдыхающих. Их стиль выдает одно – одна и та же погода, нами воспринимается по-разному.