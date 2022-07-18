Больше компаний сокращает рабочую неделю, предприниматели считают, что это скажется на ценах

За границей популярность набирает сокращенная рабочая неделя, такие примеры появились и в Литве. Однако пока литовские предприниматели не считают, что это явление может широко распространиться в Литве, а профсоюзы видят пользу от таких перемен, сообщает LNK.

Дания и Норвегия входят в 10-ку самых продуктивных стран: люди там работаю 6 часов в день и 4 дня в неделю.

Некоторые экономисты считают, что такая работая неделя и график – только для сильных в экономическом плане стран. По их словам, в Литве на пути к этому больше препятствий, поскольку компаниям придется нанимать дополнительных работников, вырастут цены на товары и услуги.

"Продавцы должны сидеть весь день, если они будут работать всего 6 ч., значит, либо магазин закрывается раньше, либо нужны дополнительные люди, которые будут обслуживать покупателей в другое время", – сказал экономист, президент Вильнюсской ассоциации промышленности и бизнеса Сигитас Бесагирскас.

Профсоюзы не согласны со скептицизмом экономистов и уверяют, что в таком случае появится больше рабочих мест.

"Говорят о том, что будут работать столько же, но работников будет больше (...). Какая головная боль у наших предпринимателей? Некому работать. Это был бы выход", – сказал член Конфедерации профсоюзов Раймондас Тамошаускас.

В компании Engineer рабочий день завершается в 16 ч. – офис работает 6 ч. в день, а не 8 ч.

"Это уникальная ситуация на рынке в наше время - больше времени для себя – не для работы, это исключительность. Это очень большая ценность", – сказал глава компании Юстинас Бингялис.

"Если посмотреть, как бизнес был организован 50 лет назад, я думаю, можно сказать, что мы были варварами", – заметил он.

По словам Бингялиса, в будущем они постараются работать 4 часа в день. Правда, рабочую неделю сокращать не планируют, иначе пострадает качество работы.

Меньше работать хотели бы и другие люди. Но немногие считают это возможным.

"Я иногда и во сне вижу работу, Это вполне естественно, если работаешь дольше других", – сказала одна собеседница.

"В Канаде власти хотят узаконить сокращенную рабочую неделю, чтобы люди работали 4 дня, это хорошо", – сказал прохожий.

Исследования Стэндфордского университета показали, что продуктивность тех, кто работает больше 48 ч в неделю, падает.

Часть психологов уверена, что эффективнее люди работают, если рабочий день длиться, например, 6 ч.

В Литве часть компаний уже сейчас предлагает своим работникам более короткую рабочую неделю.

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