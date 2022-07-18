Экономист: инфляция в Литве достигнет пика в июле

Самая высокая инфляция в этом году будет достигнута в июле, а с августа многие товары и услуги начнут дешеветь, сказал старший экономист "Swedbank" Нериюс Мачюлис. Свой прогноз эксперт аргументирует и уже снижающимися мировыми ценами на сырье и продукты питания.

"Пика инфляция достигнет сейчас, в июле. В июле мы все еще наблюдаем рост цен из-за подорожания электроэнергии и газа, но уже в августе цены на многие другие категории товаров и услуг начнут снижаться", - в понедельник радиостанции Žinių radijas сказал экономист.

"Сейчас мы стоим на пике и действительно инфляция, изменение цен, по сравнению с периодом год назад, сейчас на 20 проц. выше. Таких ценовых скачков мы не видели четверть века, но это конец", - заверил он.

Замедление инфляции, по словам Н. Мачюлиса, можно прогнозировать, глядя на "отступающие с высот" цены на сырье, например, на разные промышленные металлы и нефть.

"Медь, алюминий, сталь подешевели почти на треть. Также существенно дешевеет нефть", - отметил он, добавив, что также снижаются цены на продовольственное сырье, увеличившиеся из-за опасений по поводу нехватки продовольствия и угрозы масштабного голода, поскольку Россия из-за развязанной ею войны не позволяет отгрузку зерна из Украины.

"Эта проблема остается, но мы видим, что даже там продовольственное сырье (пшеница, кукуруза, другое зерно) стоит намного дешевле, чем когда Россия напала на Украину".

Экономист подчеркивает, что сырье на рынках дешевеет из-за опасений относительно значительной вероятности глобальной рецессии.

ЭЛЬТА напоминает, что среднегодовая инфляция, рассчитанная по методологически согласованному с другими странами-членами Евросоюза индексу потребительских цен (СИПЦ), в июне составила 11,8 проц. Среднегодовая инфляция, рассчитанная по индексу потребительских цен (ИПЦ) – 12 проц., сообщает Департамент статистики. Годовая инфляция (июнь 2022 г., по сравнению с июнем 2021 г.) составила 20,5 проц. Рассчитанная по ИПЦ – 21 проц.

Тем временем в еврозоне цены на потребительские товары в июне увеличились на 8,6 проц., по сравнению с прошлым годом.

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