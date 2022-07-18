В результатах нового опроса – перемены: это сигнал не только для правительства, но и для одной политической силы

В рейтинге политических партий ярко выражены перемены: позиции укрепляет не только демократический союз "Во имя Литвы", но и ее лидер Саулюс Сквернялис. Ухудшается оценка правительства, таковы данные опроса, проведенного по заказу Delfi 18–28 июня компанией Spinter tyrimai. Политологи считают, что новая политическая сила воспользовалась еще одним правительственным кризисом, а рейтинги правительства будут продолжать ухудшаться.

Погрешность результатов опроса 3,1%.

По традиции респондентов спрашивали, за кого они голосовали бы, если бы выборы в парламент проходили в ближайшее воскресенье.

На первой строке рейтинга остается Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ). Их результат за месяц почти не изменился: в мае 13,5%, в июне – 13,4%.

На втором месте - демократический союз "Во имя Литвы" в мае - 8,5%, в июне – 11,6%. Поддержка увеличилась на 3,1%.

На третьей строке рейтинга – социал-демократы Литвы: в мае 12,4%, в июне – 11,2%.

Далее идет Литовский союз крестьян и зеленых: в мае 5,7%, в июне – 6,4%.

За ней следует Движение либералов: в мае 5,4%, в июне – 5,5%.

Шестое место рейтинга досталось партии "Свобода и справедливость": в мае 4,5%, в июне – 5,1%.

За ней идет Партия свободы: в мае 4,3%, в июне – 3,6%.

Последнее место рейтинга досталось Партии труда: в мае 3,4%, в июне – 2,9%.

За другую партию намерены голосовать 8,3% респондентов, еще 12,6% голосовать не намерены, 19,4% не ответили на вопрос или не знали, за кого голосовать.

Больше респондентов хочет видеть на посту премьера Сквернялиса

У участников опроса спрашивали, кто из политиков был бы наилучшим премьером.

Первое место по-прежнему занимает действующий премьер-министр Ингрида Шимоните (в мае 19,9%, в июне – 19,2%).

На втором месте – экс-премьер Саулюс Сквернялис (в мае 8,5%, в июне – 12,5%).

Третью строку по-прежнему занимает европарламентарий, лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте (в мае 6,5%, в июне – 6,2%).

Четвертую и пятую позицию разделяют бывший министр транспорта, глава компании Litgrid Рокас Масюлис и еврокомиссар Виргилиюс Синкявичюс (за Масюлиса в мае планировали голосовать 1,3%, в июне – 3,2%, за Синкявичюса соответственно 2,7% и 3,2% респондентов.

За спикера парламента Викторию Чмилите-Нильсен в мае и июне отдало голоса одинаковое количество респондентов – 2,8%.

Седьмое место рейтинга досталось лидеру "крестьян" Рамунасу Карбаускису (в мае 3%, в июне 2,3%).

Восьмое место - экс-министр здравоохранения Аурелиюс Верига (в мае 2,9%, в июне – 2,2%).

Далее идет бывший премьер Альгирдас Буткявичюс (в мае – 1,1%, в июне – 1,5%).

На последнем месте - председатель Партии свободы, министр экономики Аушрине Армонайте (в мае 1,5%, в июне – 1,2%).

Ухудшилась оценка правительства

За месяц ухудшилась оценка правительства Литвы. Если в мае положительно или скорее положительно деятельность правительства оценили 35,7%, то в июне – 32,3% участников опроса.

Скорее отрицательно и отрицательно правительство оценили 58,6% в мае и 59,5% в июне.

За месяц немного выросло число жителей, которые не знали, как оценить деятельность правительства. В мае таких было 5,7%, в июне – 8,2%.

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