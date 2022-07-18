Синоптики прогнозируют более теплую и сухую погоду

В понедельник днем Литва останется в зоне более низкого давления. Будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут небольшие дожди. Местами возможны грозы. Днем будет 19–24 градуса тепла.

В ночь на вторник облака немного рассеются, небольшие дожди пройдут лишь местами. Утром будет 10–15, у моря 16–18 градусов тепла. Во вторник днем будет облачно, на большей части территории страны пройдут небольшие дожди. Местами прогнозируют грозы. Воздух прогреется до 20–25 градусов тепла.

В среду над Литвой усилится зона высокого давления. Ночью и днем облаков будет меньше, особых дождей не будет. Разве что небольшие осадки возможны на востоке страны. Ночью будет 10–15, днем 21–26 градусов тепла.

В четверг над Литвой сохранится антициклон. Ночью будет малооблачно или даже ясно. Днем ожидается переменная облачность, будет сухо, осадки возможны лишь в редких местах. Ночью будет 11–16, днем 22–27 градусов тепла.

В пятницу атмосферное давление немного снизится. Ночью будет малооблачно и сухо. Температура составит 12–17 градусов тепла. Днем появится больше дождевых облаков, местами возможны кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Воздух прогреется до 23–28 градусов.

Согласно нынешним прогнозам, в субботу будет без осадков и очень тепло. В воскресенье придет холодный , ожидаются осадки.

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