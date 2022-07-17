Со следующего года жители смогут посещать Лидувенский мост

Желающие со следующего года смогут погулять по самому длинному и высокому железнодорожному мосту в Литве – для посещения будет приспособлена техническая дорожка этого моста.

Компания LTG Infra ищет, кто сможет выполнить эти работы в течение 8 месяцев.

Компания LTG Infra подписала договор о партнерстве с Государственной службой охраняемых территорий и обязалась осуществить этот проект – приспособить Лидувенский мост для посещения", – сказала представитель LTG Гинтаре Жалите-Штарене.

По ее словам, подрядчик оборудует новое покрытие дорожки, освещение, лестницу, стоянку для автомобилей, дорожку до моста, установит информационные стенды и знаки. Точная стоимость работ выяснится после завершения конкурса, работы финансирует Государственная служба охраняемых территорий.

По словам Жалите-Штарене, надеются, что этот объект будут посещать 10 000-15 000 человек в год.

Длина этого железнодорожного моста составляет 599 метров, высота 42 метра.

Первый деревянный мост на этом месте был построен в 1916 году, а стальной с железобетонными опорами – в 1918 году.

Во время Второй мировой войны мост был разрушен. Его восстановили в 1952 году.

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