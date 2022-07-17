Концерт начали позже, чтобы все желающие успели войти в зал.
Исполнительницу встретили бурными овациями. На протяжении всего концерта Джордана общалась с публикой.
На концерте звучали как старые, хорошо всем знакомые песни, так и песни из нового репертуара.
Больше всего аплодисментов вызвали такие песни, как "Джорджа", "Один дома", "Не бойся, я с тобой", "Твой мир", "Я не любила тебя".
В партере не было стульев, поэтому зрители могли танцевать под песни любимой исполнительницы.
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