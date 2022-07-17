Выдано разрешение на строительство магазина Lidl около Центра зимних видов спорта на ул. Лепкальнё

ru.DELFI.lt

На этой неделе Вильнюсский муниципалитет выдал разрешение на строительство магазина Lidl около Центра зимних видов спорта на ул. Лепкальнё, на горе Лаймиса. В проектных предложениях не сказано, магазин какой сети будут строить, но предполагается, что это будет магазин немецкой сети Lidl, пишет madeinvilnius.lt.