В Вильнюсе из дворов многоквартирных домов вывезут еще шесть автомобилей адреса

Вильнюсский муниципалитет призывает владельцев неэксплуатируемых транспортных средств, которые долгое время не убирают свои автомобили со двора, как можно скорее увезти их, освободив место. Бесхозные и неэксплуатируемые транспортные средства не только занимают место во дворе, но и представляют угрозу в плане экологии, пишет madeinvilnius.lt.

Муниципалитет информирует, что в тех случаях, когда не удается найти владельца такого брошенного авто, муниципалитет через суд перенимает его и вывозит на охраняемую стоянку. Там авто стоит пока не найдут хозяина или суд признает его бесхозным имуществом.

Владельцев нижеперечисленных транспортных средств просят до 25 июля 2022 года убрать свои транспортные средства, в противном случае их вывезут в принудительном порядке.

Toyota FZK451 Серый ул. Смелё, 15 (Антакальнис)

Škoda SG57NGO Серый ул. Фабийонишкю, 19 (Фабийонишкес)

Nissan – Красный ул. Фабийонишкю, 23 (Фабийонишкес)

Audi FFS808 Черный ул. Тайкос, 37 (Юстинишкес)

BMW XF4988 Желтый ул. Чёбишкё, 4A (Шешкине)

Renault RKU578 Красный ул. Й.Кайрюкшчё, 10 (Веркяй)

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