"У меня бомба" - или о том, как нельзя шутить и вести себя в аэропорту

ru.DELFI.lt

Вопрос безопасности в аэропорту очень важен. Однако бывают случаи, когда некоторые пассажиры отпускают неудачные шутки. Шутит в аэропорту строго запрещено, поскольку служба безопасности аэропорта должна проверять любую угрозу. Работники компании Litcargus рассказали, что нельзя говорить или делать пассажирам в аэропорту во время проверки и как подготовить ручную кладь, чтобы не пришлось распрощаться с ее содержимым, пишет madeinvilnius.lt.