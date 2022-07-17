Синоптики: будет сыро и ветрено, но с каждым днем будет становиться все теплее

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В воскресенье днем над Литвой немного усилится зона высокого давления. На большей части Литвы пройдут небольшие дожди. Однако дожди будут не такими сильными и продолжительными, как в другие дни на этой неделе. Местами возможны грозы. Будет дуть сильный северо-западный ветер. Почти везде будет 18-19, местами 20-22 градуса тепла.