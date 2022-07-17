Экономист: готов поспорить, что в следующем году инфляция в Литве будет меньше средней по ЕС

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас убежден, что в 2023 году темпы роста цен в Литве станут ниже средних по Евросоюзу.

"Еврокомиссия прогнозирует, что в 2023 г. инфляция в Литве составит 5,1% и будет выше средней в ЕС (4,6%). Я готов поспорить, что в следующем году инфляция в Литве будет меньше 5,1% и меньше средней по ЕС", – писал он в социальной сети Facebook, прибавив, что если это будет не так, он переведет 1000 евро в фонд помощи "Mėlyna ir geltona".

Экономист сказал, что в июне инфляция в Литве составила 21,0% и была второй по величине в ЕС (после Эстонии). По его словам, такой рост цен был обусловлен в первую очередь подорожанием энергоресурсов (на 67.5%) и продуктов питания (28.5%). По словам Маурицаса, подорожание этих товаров вызвало рост инфляции на 14,4%, если убрать эту часть, то инфляция в Литве составила бы всего 6.6%.

"Из-за роста угрозы рецессии и роста процентной ставки цены на энергоресурсы и продукты стали снижаться, вероятно, что и в Литве они снизятся в следующем году. Однако цены снизятся не во всем ЕС, поскольку некоторые страны искусственно их снизили, не дали расти, например Венгрия регулирует цены на горючее, газ, электричество и отопление", – пояснил он.

"Так в следующем году, возможно, мы увидим годовой спад цен на энергоресурсы, а в большинстве стран ЕС этого не будет – поскольку цены следующего года будем сравнивать с ценами за этот год (в Литве цены высокие, а в Венгрии - низкие")", – прогнозировал экономист.

Цены на продукты в Литве растут быстрее, чем в других странах ЕС, однако экономист считает, что это ненадолго, ведь мировые цены на продукты снижаются.

"Цены на продукты в Литве значительно выросли и потому, что производители и торговцы могут без проблем перекинуть выросшие расходы на производство на плечи потребителей из-за растущего потребления. Однако когда расходы на производство начнут снижаться/перестанут быстро расти, снизится спрос (из-за рецессии) в следующем году в Литве появится возможность для снижения этих цен (или по крайней мере они перестанут расти)", – заметил Маурицас.

Напомним, что по прогнозам Минфина, среднегодовая инфляция в Литве в 2022 году составит 15,8%, а в следующем году - 6%.

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