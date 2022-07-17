Лукашенко гордится этим фестивалем и никогда не пропускает его. Приехал он на фестиваль и в этом году, в четверг выступил с приветственным словом. Он сказал, что жажда дружбы и мира преодолевает все преграды, сообщает LNK.
Лукашенко говорил и о войне России в Украине.
По словам Лукашенко, восемь лет назад "прямо в самое сердце славянского мира – в белорусско-российско-украинское братство" был нанесен "сокрушительный удар".
"И как бы сегодня ни переворачивали историю с ног на голову, мы потеряли Украину задолго до начала специальной операции. Тогда, когда ее политики сами отказались от славянской идентичности", – сказал он.
На "Славянском базаре" в Витебске побывала и Петриките.
Она была судьей детского конкурса и вручала награды. LNK связался с Петриките и интересовался, почему она в этом году поехала на фестиваль, несмотря на войну в Украине.
"Это обычный фестиваль, конкурс, на который я езжу. И я поеду туда. А все остальное... Мне нечего добавить. Это родина моего мужа, что мне сейчас делать. Разводиться с мужем? Есть такой закон?", – сказала она.
Несмотря на это, Петриките сказала, что относится к войне отрицательно, но заметила, что музыка с войной не связана.
Ситуацию LNK прокомментировал оперный певец, депутат Витаутас Юозапайтис.
"Если это правда, а похоже, что правда, я могу прокомментировать так – жалко", – сказал политик. Он заметил – может, Петриките не видела видео и фото из Украины, где идет война?
"А если видела, то не представляю, как можно поддерживать отношения со странами, разрушающими мир", – сказал Юозапайтис.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!