Бируте Петриките после участия в "Славянском базаре": музыка с войной не связана

13-18 июля в Беларуси проходит 31-й фестиваль "Славянский базар", меценатом которого является Александр Лукашенко. В этом году на этот фестиваль неожиданно приехала и литовская исполнительница Бируте Петриките - и это несмотря на то, какую позицию Беларусь занимает в войне в Украине.

Лукашенко гордится этим фестивалем и никогда не пропускает его. Приехал он на фестиваль и в этом году, в четверг выступил с приветственным словом. Он сказал, что жажда дружбы и мира преодолевает все преграды, сообщает LNK.

Лукашенко говорил и о войне России в Украине.

По словам Лукашенко, восемь лет назад "прямо в самое сердце славянского мира – в белорусско-российско-украинское братство" был нанесен "сокрушительный удар".

"И как бы сегодня ни переворачивали историю с ног на голову, мы потеряли Украину задолго до начала специальной операции. Тогда, когда ее политики сами отказались от славянской идентичности", – сказал он.

На "Славянском базаре" в Витебске побывала и Петриките.

Она была судьей детского конкурса и вручала награды. LNK связался с Петриките и интересовался, почему она в этом году поехала на фестиваль, несмотря на войну в Украине.

"Это обычный фестиваль, конкурс, на который я езжу. И я поеду туда. А все остальное... Мне нечего добавить. Это родина моего мужа, что мне сейчас делать. Разводиться с мужем? Есть такой закон?", – сказала она.

Несмотря на это, Петриките сказала, что относится к войне отрицательно, но заметила, что музыка с войной не связана.

Ситуацию LNK прокомментировал оперный певец, депутат Витаутас Юозапайтис.

"Если это правда, а похоже, что правда, я могу прокомментировать так – жалко", – сказал политик. Он заметил – может, Петриките не видела видео и фото из Украины, где идет война?

"А если видела, то не представляю, как можно поддерживать отношения со странами, разрушающими мир", – сказал Юозапайтис.

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