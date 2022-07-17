Экономисты рекомендуют жителям экономить сейчас, не дожидаясь наступления осени

В Литве фиксируется высокая инфляция, однако жители и не думают экономить. Экономисты отмечают, что люди радуются лету, отпуску и об экономии не задумываются, видимо, оставили эти мысли в стороне до осени. Эксперты подчеркивают, что надо уже сейчас контролировать свои расходы и обдумать финансовые обязательства, чтобы выжить какое-то время, если не будет работы.

Экономист банка Swedbank Грета Илеките сказала, что сейчас наблюдается эффект летних отпусков.

"Люди чаще ходят в кафе и рестораны, снимают гостиницы. Данные Swedbank показали, что расходы в аэропортах, гостиницах и ресторанах бьют рекорды. Сейчас уже побит рекорд допандемического периода. (...) Надо не забывать, что в первом квартале этого года зарплаты выросли на 14%, значит покупательская способность снизилась ненамного", – сказала Илеките.

Представитель Creditinfo Lietuvа, экономист Екатерина Рояка согласна с этим мнением и отмечает, что это не является каким-то феноменом, такое наблюдается повсюду - люди соскучились по отдыху, поездкам.

Однако она сказала, что литовцы чувствуют инфляцию.

"Покупки крупных вещей - мебели, бытовой техники - значительно сократились. Больше чем на 15%. Это много, значит, люди осторожнее оценивают свои возможности", – заметила Рояка.

Она рассказала, что наблюдается новая тенденция - потребители опаздывают с оплатой.

"Это первая ласточка, признак того, что ситуация на рынке не стабилизировалась, что она идет в ином направлении. Пока на рынке труда особых перемен нет, это радует. (…) Количество банкротств не растет, значит, рабочие места сохраняются. Рынок труда в Литве пока "горячий". И это рынок не работодателей, а работников", – заметила она, отметив, что рост зарплат инфляцию не компенсирует, и многие жители замечают рост расходов.

"Надо признать, что инфляция в 20% - средняя. Для многих людей, особенно с небольшими доходами, она выше, а рост зарплат неравномерный, в разных сферах он отличается. Значит, у многих доходы реально сократились не на 4-5%, а больше", – сказала Рояка.

Creditinfo Lietuva провел исследование, которое показало, что долги жителей Литвы в последние полгода начали расти. В июне 2021 года долги составляли 425,6 млн. евро, в декабре - 410,7 млн. евро, а сейчас снова достигли 422,2 млн. евро – почти на 3% больше, чем год назад.

По данным Департамента статистики Литвы, годовая инфляция в стране в июне составила 21%. И экономисты отмечают, что это еще не пик.

Илеките считает, что пик инфляции будет достигнут летом этого года и составит около 23%.

Осенью, по ее словам, инфляция будет меньше - около 20%.

Рояка заметила, что многое будет зависеть от геополитической обстановки. Пик инфляции, по ее мнению, будет достигнут с июля по сентябрь, а вот снижения цен придется подождать.

Экономисты считают, что не надо ждать осени - контролировать свои расходы надо уже сейчас.

Илеките сказала, что надо уменьшать расходы и не забывать откладывать около 30% доходов.

"Всем жителям рекомендуют иметь финансовую "подушку" - средства для жизни на 2-3 месяца", – сказала экономист банка Swedbank.

Рояка заметила, что в обществе есть жители, которые отложили деньги на 3-4 месяца, но больше половины жителей на свои сбережения не могли бы прожить такое время, если бы лишились работы.

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